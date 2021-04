Polizeieinsatz in Wendlingen Nackter Mann läuft durch Wendlinger Innenstadt

Ein betrunkener Mann ist am Ostersonntag nackt durch die Innenstadt von Wendlingen (Kreis Esslingen) gelaufen. Der 34-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und musste von den Polizeibeamten in eine Spezialklinik gebracht werden.