1 Moderne trifft auf Vergangenheit: Im Landesamt für Denkmalpflege mit Sitz in der Berliner Straße in Esslingen spiegelt sich die Geschichte wider. Foto: Roberto Bulgrin

Mit Spitzentechnologie bringen sie Verborgenes ans Licht: Röntgen- und Computertomographie sind Teil ihres Jobs. Esslinger Restauratoren stellen sich vor.











Es ist kein Buddeln und Wühlen in abgestaubter Nostalgie. Es ist ein hochmodernes Aufpolieren wichtiger Zeitzeugen. Archäologie macht Vergangenheit gegenwärtig. Wie das passiert, darüber wird am Sonntag, 19. Oktober, im Esslinger Landesamt für Denkmalpflege bei einem Blick hinter die Kulissen aufgeklärt.

Er steht im Schatten des Tages des offenen Denkmals, der im September alljährlich viele Besucher anlockt. Darum möchte das Team des Landesamtes für Denkmalpflege in der Berliner Straße 12 in Esslingen den Europäischen Tag der Restaurierung ins recht Licht rücken. Zum achten Mal geht er am Sonntag, 19. Oktober, über die Bühne.