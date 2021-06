1 Regisseur Marcel Keller (Mitte) Foto: Roberto Bulgrin

Nach Wochen der Ungewissheit darf die Württembergische Landesbühne Esslingen nun am 12. Juni Shakespeares „Was Ihr wollt“ auf die Freilichtbühne bringen. Geprobt wird auch bei Regenwetter.

Esslingen - Vor der Durchlaufprobe steigt die Spannung. Bis es so weit ist, wird das Ensemble der Freilichtproduktion „Was Ihr wollt“ allerdings erst einmal auf eine Geduldsprobe gestellt. Denn der Regen will nicht aufhören. Dennoch brechen Regisseur Marcel Keller und sein Team die Probe auf der Esslinger Maille nicht ab. „Wir nutzen jede Möglichkeit, um einen Durchlauf zu spielen“, sagt Friedrich Schirmer, der Intendant der Württembergischen Landesbühne Esslingen (WLB). Bis zur Premiere, die am Freitag, 11. Juni, stattfindet, feilt das Regieteam noch an Feinheiten. Ein Abbruch der Durchlaufprobe komme daher für das Regieteam nicht in Frage.