Landesbühne Esslingen: Kinder kieksen und lachen – „Fuchs und Ferkel“ feiert WLB-Premiere
1
Fuchs (Steffen Lehmitz) und Ferkel (Chiara-Luisa Schrenk) ergaunern sich gemeinsam Süßkram. Foto: Tobias Metz/WLB

Als Ferkel sich eine Verfolgungsjagd mit Fuchs-Doktor Girlanda liefert, feiern die Kinder. An der Esslinger Jungen WLB hatte „Fuchs und Ferkel“ von Bjørn F. Rørvik Premiere.

Was für ein gelenkiges Schweinchen! Schlägt Kusselkopp, kann Tango und auch ganz schön schnell wegrennen. Ist es nun krank oder nicht? „Husthust!“ Jedenfalls will Ferkel vom Fuchs alias Doktor Girlanda unbedingt behandelt werden. Der macht einen Krankheitstest: Singt ein virtuoses Opern-„Aah“ vor, und als Ferkel mit einem kläglich gequetschten „Ööh“ antwortet, ist ihm klar: Ja, so klingt echte Krankheit – vielleicht.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.