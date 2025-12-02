Landesbühne Esslingen: Kinder kieksen und lachen – „Fuchs und Ferkel“ feiert WLB-Premiere

1 Fuchs (Steffen Lehmitz) und Ferkel (Chiara-Luisa Schrenk) ergaunern sich gemeinsam Süßkram. Foto: Tobias Metz/WLB

Als Ferkel sich eine Verfolgungsjagd mit Fuchs-Doktor Girlanda liefert, feiern die Kinder. An der Esslinger Jungen WLB hatte „Fuchs und Ferkel“ von Bjørn F. Rørvik Premiere.











Was für ein gelenkiges Schweinchen! Schlägt Kusselkopp, kann Tango und auch ganz schön schnell wegrennen. Ist es nun krank oder nicht? „Husthust!“ Jedenfalls will Ferkel vom Fuchs alias Doktor Girlanda unbedingt behandelt werden. Der macht einen Krankheitstest: Singt ein virtuoses Opern-„Aah“ vor, und als Ferkel mit einem kläglich gequetschten „Ööh“ antwortet, ist ihm klar: Ja, so klingt echte Krankheit – vielleicht.