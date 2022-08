1 Protest gegen die Lage vieler Mieter gibt es schon lang. Springen Land und Stadt Vonovia-Mietern jetzt zur Seite? Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Mieterverbände haben das Land und die Landeshauptstadt aufgefordert, mit dem Immobilienriesen Vonovia über den Kauf von rund 18 000 Wohnungen zu verhandeln. Entsprechende Schreiben hat Rolf Gaßmann verschickt – in seiner Funktion als Präsident des Mieterbunds in Baden-Württemberg an den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), als Vorsitzender des Mietervereins Stuttgart und Umgebung an Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU).