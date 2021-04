1 Kontrollen der Ausgangssperre Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb/7aktuell.de | Oskar Eyb

Der Bund will nächtliche Ausgangssperren erst ab 22 Uhr und das Spazieren gehen bis 24 Uhr erlauben. Das Land Baden-Württemberg geht da strenger vor – und bleibt vorerst bei seiner Linie.

Stuttgart - Ungeachtet der Tatsache, dass der Bund in das neue Infektionsschutzgesetz einige Lockerungen bei der Ausgangssperre hineinschreiben möchte, bleibt das Land Baden-Württemberg bei seinem härteren Kurs: „Wir werden unsere Verordnung nicht der täglichen Diskussionslage anpassen“, sagte eine Sprecherin des Staatsministeriums. In Baden-Württemberg gelten in Kreisen mit Inzidenzen über 200 nächtliche Ausgangssperren von 21 Uhr an, der Bund will sie erst von 22 Uhr und Spaziergänge bis 24 Uhr erlauben. Ein Abweichen „nach oben“ hin zu strengeren Regeln als im Bund sei auch künftig möglich, sagte die Sprecherin.