Lampedusa: Ein Jahre alte Zwillinge während Flüchtlings-Überfahrt nach Italien ertrunken

1 Bei der Überfahrt eines Flüchtlingsboots zur italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ist ein einjähriges Zwillingspaar ertrunken (Archivfoto). Foto: dpa/Francisco Seco

Bei der Überfahrt nach Lampedusa sind ein einjähriges Zwillingspaar im Sturm über Bord gegangen und ertrunken. 60 weitere Menschen, darunter die Mutter, überlebten die Reise.











Link kopiert

Bei der Überfahrt eines Flüchtlingsboots zur italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ist ein einjähriges Zwillingspaar im Sturm über Bord gegangen und ertrunken. Die beiden Mädchen gälten als vermisst, erklärte die Hilfsorganisation Save the Children am Freitag. 60 weitere Menschen überlebten demnach die Überfahrt von Tunesien, darunter die Mutter der Zwillinge. Ein Mann starb nach der Ankunft auf Lampedusa am Donnerstag.

Die Überfahrt des Bootes sei wegen des Sturmtiefs "Harry" extrem rau und schwierig gewesen, teilte die Hilfsorganisation mit. Die Überlebenden berichteten demnach, dass sie mindestens drei Tage bei hohem Wellengang unterwegs waren. Unter den Überlebenden waren 22 unbegleitete Minderjährige und zwei weitere Kinder.

Holzkreuze aus den Überresten von Booten, die von Migranten zur Überquerung des Mittelmeers genutzt wurden, sind auf einem Friedhof zu sehen (Archivfoto). Foto: AFP

Der Weg über das zentrale Mittelmeer ist nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) die gefährlichste Flüchtlingsroute der Welt. Laut Save the Children kamen auf dieser Route seit 2024 mehr als 33.000 Menschen ums Leben.