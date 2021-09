1 Die Polizei setzte mehrere Streifen ein, um die Kontrahenten auseinander zu bringen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Am frühen Sonntagmorgen eskaliert in Laichingen ein Streit unter fünf Personen. Einer der Betrunkenen beißt seinem Kontrahenten dabei einen Teil des Daumens ab.

Laichingen - Bei einem Streit hat ein Betrunkener einem 30-Jährigen einen Teil des Daumens abgebissen. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Ulm am Montag mitteilte. Das Daumenstück fand sich allerdings nicht mehr an.

Fünf Männer waren am frühen Sonntag in Laichingen aneinandergeraten, der Streit gipfelte schließlich in Handgreiflichkeiten zwischen den Betrunkenen. Im Verlauf der Auseinandersetzung biss ein 23-Jähriger dem 30-Jährigen demnach so in den Daumen, dass ein Teil später fehlte.

Die Polizei musste den Angaben zufolge mehrere Streifen einsetzen, um die aggressiven Männer zur Raison zu bringen. Der 23-Jährige musste zur Ausnüchterung mit auf die Wache. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung.