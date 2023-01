1 Der 65-Jährige war nach Reanimationsmaßnahmen in einer Klinik gestorben, nachdem wohl Dämpfe in einer Werkshalle in Lahr ausgetreten waren (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Rolf Kremming

Ein 65-Jähriger ist im Ortenaukreis gestorben, weil mutmaßlich Dämpfe in einer Werkshalle ausgetreten waren.















Tödlicher Unfall in einer Werkshalle: Nach dem Austritt von Dämpfen bei Logistikarbeiten in Lahr (Ortenaukreis) ist ein Mann gestorben. Ermittler und ein Sachverständiger sollten auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Zusammenhang prüfen, teilte die Polizei mit.

Der 65-Jährige war nach Reanimationsmaßnahmen vor Ort in einer Klinik gestorben. Auch zwei weitere Menschen kamen zur Überprüfung in ein Krankenhaus. Die Halle war am Dienstag evakuiert worden, nachdem bei der Arbeit mit einem Elektrofahrzeug gefährliche Dämpfe ausgetreten sein sollen.