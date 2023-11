Lagerhalle in Neckartailfingen: Feuerwerkskörper durch Brand ausgelöst

10 Während die Halle bereits in Vollbrand stand, gingen in der Nacht dort gelagerte Feuerwerkskörper los. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Wegen eines Brand in einer Lagerhalle in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) sind auch am Donnerstagmittag noch Einsatzkräfte vor Ort und bekämpfen Glutnester. In der Nacht explodierten außerdem in der Halle gelagerte Feuerwerkskörper.











In der Nacht zum Donnerstag ist in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) eine Lagerhalle bei einem Brand zerstört worden. Auch am Mittag laufen in der Straße Im kalten Brunnen noch die Löscharbeiten, sagt Polizeisprecher Michael Schaal unserer Zeitung.

THW und Feuerwehr seien gemeinsam im Einsatz und bekämpften letzte Glutnester, zudem müsse ein Teil der Halle abgetragen werden. Dementsprechend gibt es auch zur Ursache des Feuers, das den Rettungskräften gegen 1.20 Uhr gemeldet worden war, noch keine neuen Erkenntnisse. Bestätigen konnte Schaal, dass in der Nacht auch verschiedene Feuerwerkskörper durch das Feuer ausgelöst wurden und in die Luft gingen. Bilder zeigen etwa mehrere Feuerwerksraketen über der brennenden Halle. Diese seien offenbar in der Halle gelagert gewesen.

Wo genau der Brand ausgebrochen war, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. In der Halle befinden sich neben den Lagerräumen auch zwei Wohnungen. Deren drei Bewohner konnten sich selbst unversehrt vor den Flammen retten. Sie sind zwischenzeitlich bei Angehörigen untergekommen.

Schaden in Millionenhöhe

Die Flammen richteten laut Schaal einen Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro an, die Firmenbesitzer hatten die Summe zuvor mit acht Millionen Euro angegeben. Wie hoch der Schaden genau ist, müssen aber Gutachter klären, sagt Schaal. Es sei aber möglich, dass diese ebenso wie die Spezialisten der Spurensicherung den Ort des Brandes am Donnerstag nicht mehr untersuchen können, denn immer noch herrsche dort eine zu große Hitze.