Großeinsatz in Mannheim: Auto soll in Menge gefahren sein – Menschen sollen Innenstadt meiden

Auto soll in Menge gefahren sein – Menschen sollen Innenstadt meiden

Großeinsatz in Mannheim

1 Die Polizei ist am Montagmittag bei einem Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt. Foto: dpa/Dieter Leder

In Mannheim ist die Polizei zu einem großen Einsatz in die Innenstadt unterwegs. Augenzeugen berichten, dass ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Die Lage ist unklar.











Link kopiert

In Mannheim ist es nach einem Vorfall am zentralen Paradeplatz zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Laut Augenzeugen ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.

Einem dpa-Reporter zufolge waren am Ort des Geschehens Trümmer zu sehen, mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane. Ob die Person tot oder schwer verletzt ist, ist derzeit unklar. Die Menschen sollen die Innenstadt meiden, teilte die Mannheimer Polizei auf X mit.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am zentralen Paradeplatz. Polizei und Rettungskräfte seien auf der Anfahrt, teilte das Polizeipräsidium in Mannheim mit. In der Innenstadt könne es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Polizei: Mannheimer Innenstadt meiden

Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zu einem möglichen Täter oder zu Hintergründen, könne man noch nicht mitteilen.

Weitere Informationen will die Polizei schnellstmöglich veröffentlichen, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Bürgerinnen und Bürger sollten die Innenstadt vermeiden und großräumig umfahren.

Aktuelle Informationen zur Lage in Mannheim finden Sie in unserem Newsblog.