1 Die Corona-Infektionen im Kreis Esslingen steigen weiter an. Foto: dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis Esslingen bis Sonntagabend auf 74,4 gestiegen. Damit ist die Zahl die höchste in Baden-Württemberg.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern ist im Kreis Esslingen bis Sonntagabend auf 74,4 gestiegen. Am Freitagabend lag der Wert noch bei 56,3, am Samstagabend bei 59,8. Die aktuelle Zahl ist die mit Abstand höchste in Baden-Württemberg. An nächster Stelle folgt Stuttgart mit zuletzt 55,8. Ansonsten hat bis Sonntagabend kein Stadt- und Landkreis in Baden-Württemberg die Warnstufe 50 überschritten.In die Nähe der kritischen Schwelle kommen der Kreis Schwäbisch Hall (48,8) und die Stadt Heilbronn (45).

Weitere Maßnahmen in Aussicht

Zur Esslinger Situation sagte Landrat Heinz Eininger am Sonntagabend: „Die Maßnahmen vom Freitag können noch nicht wirken. Wir beraten am Montag über weitere Maßnahmen, die dort ansetzen, wo die Ursachen für das Infektionsgeschehen ermittelt werden. Die Maßnahmen sollen zügig und entschieden umgesetzt werden, und sie werden sorgfältig getroffen werden.“

Die Realschule Denkendorf ist ab Montag bis 23. Oktober geschlossen. Bis Freitagnachmittag gab es laut der Homepage der Schule unter den Schülern acht bestätigte Corona-Infektionen sowie zwei an Covid-19 erkrankte Lehrer. Dazu kämen Verdachtsfälle bei mehreren Schülern und einer Lehrerin. Die „Dynamik des Infektionsgeschehens an unserer Schule“ erfordere bis zum Beginn der Herbstferien Fernunterricht für alle Klassen.