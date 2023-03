1 Constantin Baki (rechts) zeigt sein Handwerk Peter Friedrich und Christoph Gräter von der Handwerkskammer Region Stuttgart, dem Esslinger OB Matthias Klopfer und Fabian Weber von der Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen (von links). Foto: Roberto Bulgrin

Der Steinmetz Constantin Baki aus Esslingen bekommt offiziellen Besuch – und nutzt dies auch, um auf Probleme hinzuweisen – etwa Fachkräftemangel, fehlende Azubis oder zu viel Bürokratie.















Link kopiert

Auf einem Stein ist das Logo des VfB Stuttgart zu sehen. Das sei kein Grabstein für den abstiegsbedrohten Verein, versichert der Esslinger Steinmetzmeister Constantin Baki: Einer seiner acht Mitarbeiter ist VfB-Fan und wollte das Vereinswappen so verewigen. Gar nicht in Stein gemeißelt ist dagegen die Lage der Handwerksbetriebe. Sie müssen mit vielen Veränderungen fertig werden. Die Herausforderungen kommen in Wellen, erzählt Constantin Baki. Eine Abordnung mit Peter Friedrich von der Handwerkskammer Region Stuttgart und dem Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer ist in seinen Betrieb in die Untere Beutau bei der Frauenkirche gekommen, um sich über die Lage des Handwerks zu informieren.