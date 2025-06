Läuferin der LG Filder: Katrin Ochs gewinnt 24-Stunden-Lauf

1 Die Nellinger Läuferin Katrin Ochs freut sich über Platz eins. Foto: oh

Die 48-jährige Ultra-Läuferin Katrin Ochs ist bei den deutschen 24-Stunden-Lauf-Meisterschaften in Gotha siegreich.











Link kopiert

Wenn es um lange Lauf-Distanzen geht, ist Katrin Ochs von der LG Filder nicht zu toppen. Je länger die Strecken, desto überlegener fallen ihre Siege aus. An Pfingsten musste die 48-jährige Ultra-Läuferin bei den deutschen 24-Stunden-Lauf-Meisterschaften in Gotha möglichst viele Kilometer zurücklegen. 158 Mal durchlief die 1,78 Meter große Textilingenieurin bei schwierigen Wettbedingungen den rund 1,34 Kilometer langen Rundkurs durch das historische Ambiente des Gothaer Schlossparks. Bei acht Höhenmetern pro Runde bewältigte Ochs nebenbei noch rund 1300 Höhenmeter. Nach 24 Stunden stand für Katrin Ochs eine Distanz von 212,289 Kilometern zu Buche. Der Vorsprung auf die 14 Jahre jüngere Zweitplatzierte, Rabea Reinhold (Husumer SV/204,30 Kilometer), betrug fast acht Kilometer. Der 3. Platz im Gesamtklassement ging an Sigrid Hoffmann (LG Westerwald) mit 201,08 Kilometern.