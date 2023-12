Lärmbelastung in Hochdorf: Tempo 30 könnte auch neue Buslinie ausbremsen

Lärmbelastung in Hochdorf

1 Schon länger besteht der Wunsch der Gemeinde Hochdorf, Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt einzurichten. Der Lärmaktionsplan ist die Grundlage für die Beantragung. Foto: /Katja Eisenhardt

Ist die Lärmbelastung durch den Autoverkehr in Hochdorf zu hoch? Ein Gutachter sagt ja – doch im Gemeinderat gibt es auch Skeptiker. Sie beklagen, dass der Lärmpegel nicht gemessen, sondern berechnet wurde.











Link kopiert

Der Verkehr auf den Hochdorfer Hauptverkehrsadern ist laut einer Berechnung zu laut. Während auf der Landesstraße in Richtung Kirchheim bereits Tempo 30 gilt, soll das jetzt auch für die Kreisstraße in Richtung Roßwälden beantragt werden. Dabei geht es um eine Strecke von knapp einem Kilometer zwischen der Kreuzung am Rathaus bis zum Gebäude Obeswiesenweg 4 nahe dem Ortsausgang nach Roßwälden. Die Verwaltung und der Gemeinderat – mit Ausnahme der CDU – wollen eine ganztägig gültige Temporeduzierung über die nun beschlossene Neuauflage des Lärmaktionsplans erzielen.