Länderspiel in der MHP-Arena: Jetzt fix – die DFB-Elf testet im März in Stuttgart

1 Das bislang letzte Spiel der deutschen Mannschaft in Stuttgart: Im Juni dieses Jahres spielte das DFB-Team im Spiel um Platz 3 der Nations League gegen Frankreich. Foto: Pressefoto Baumann

Durch den 6:0-Sieg gegen die Slowakei hat die deutsche Nationalmannschaft Gewissheit: Als Sieger der Qualifikationsgruppe fährt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann sicher zur Weltmeisterschaft im kommenden Sommer und vermeidet den Umweg über die Play-offs, die in der nächsten Länderspielpause zwischen dem 23. und 31. März 2026 stattfinden.

Der Ticket-Verkauf hat noch nicht begonnen

Damit steht auch fest, dass die DFB-Elf in dieser Abstellungsperiode wie geplant ihr Testspiel gegen die Elfenbeinküste absolvieren wird – und das in Stuttgart. Die Partie in der MHP-Arena steigt am 30. März, einem Montagabend. Der Ticket-Verkauf läuft noch nicht, Informationen dazu wird der DFB im Vorfeld des Spiels noch veröffentlichen.

Ex- VfB-Profi Nick Woltemade erzielte beim 6:0 gegen die Slowakei die Führung für Deutschland. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Die Ivorer nehmen ebenfalls an der WM teil – und haben sich mit 26 von 30 möglichen Punkten als Sieger ihrer Qualifikationsgruppe für die Endrunde qualifiziert.