1 Burger, Fritten und Süßes bietet Osman Kandemir in seinem Diner „Memphis Patty“ in Esslingen-Zell an. Foto: Roberto Bulgrin

Nach dem Aus des „Ladies Diner“ in Esslingen-Zell öffnet Osman Kandemir am 7. Februar ein neues Lokal. Was ist geplant?











Elvis Presley thront als lebensgroße Figur über dem Raum. Im ehemaligen „Ladies Diner“ in der Alleenstraße im Gewerbegebiet Esslingen-Zell führt der Gastronom Osman Kandemir die Tradition eines American Diner im Stil der 1950er-Jahre weiter. Zu Smash-Burgern, Fritten mit Käse oder Pancakes läuft Rock ’n’ Roll. „Mit dem Laden erfülle ich mir einen Traum“, schwärmt der 60-Jährige. Die USA sind sein Sehnsuchtsland, auch wenn ihm die aktuelle Politik da nicht gefällt.

Mit einem ausgemusterten Oldtimer-Wagen des New York Police Department fuhr der Gastronom, der in Ostfildern lebt, jahrelang durch die Stadt. „Da haben sich alle umgedreht“, sagt der gebürtige Türke lachend. Seit 40 Jahren lebt er in Deutschland, fühlt sich mit seiner Familie in der Parksiedlung wohl.

Im „Ladies Diner“ war er Stammgast. Als die Betreiberin das Lokal schloss, stand er sofort in den Startlöchern. Vor der Eröffnung am Samstag, 7. Februar, um 14 Uhr rühren seine Söhne Ilkay und Ismail, die an der Universität in Hohenheim studieren, auf TikTok und Instagram kräftig die Werbetrommel.

Hollywood-Stern für die Tochter im „Memphis Patty“

„Memphis Patty“, benannt nach dem Wohnort von King Elvis, hat täglich von 11 bis 22 Uhr offen. „An den Wochenenden stehen die Jungs im Diner hinter der Theke“, sagt der Familienvater. Da nimmt er sich Zeit für seine zwölfjährige Tochter Mina. Für die Gymnasiastin hat er eine Fußmatte mit einem Hollywood-Stern bedrucken lassen, der zum Verkaufstresen führt. Seine „Prinzessin“ freue sich wie die ganze Familie auf die Eröffnung, verrät der Papa. Sie darf ihren 13. Geburtstag am 28. Februar mit ihren Freunden bei „Memphis Patty“ feiern.

Elvis im American Diner: Der King ist in Zell allgegenwärtig. Foto: Roberto Bulgrin

Neben den jungen Leuten von der benachbarten Kennedy-Schule und den vielen Menschen, die im Zeller Industriegebiet arbeiten, will Kandemir auch für Familien mit kleinen Kindern einiges bieten. Für die Jungs und Mädchen gibt es ein spezielles Geburtstagsangebot. Sie dürfen an den Tischen mit den Diner-Möbeln, die der neue Wirt von den Vorgängerinnen übernommen hat, mit Freunden und Familien feiern. „Meine Frau Sehri ist die Spezialistin für Süßes“, verrät der Gastronom. Pancakes, Waffeln, San Sebastian Cheesecake und Milch-Shakes stehen auf der Karte.

Die Speisekarte bei „Memphis Patty“ in Esslingen

Zwar sei abends im Gewerbegebiet nicht mehr allzu viel los, ist Kandemir bewusst. Doch er hofft, „dass sich unser Konzept herumspricht und dass mit der Zeit immer mehr Stammgäste kommen.“ Alkohol gibt es bei „Memphis Patty“ nicht, aber der Gastronom hat eine kleine, feine Karte mit Autofahrer-Cocktails zusammengestellt. Virgin Caipirinha, Coconut Kiss und andere Klassiker ohne Alkohol gibt es im Diner.

Hamburger und Smashburger, also dünne, auf der heißen Grillplatte zubereitete Pattys, sind aus Rinderhackfleisch hergestellt. „Das ist wichtig, um unsere muslimische Kundschaft nicht auszuschließen“, findet der Gastronom. Alles in seiner Küche müsse „halal“ sein, was auf deutsch übersetzt „erlaubt“ heißt. Den Hackfleisch-Klassiker gibt es in vielen Varianten: Hawaii-Burger mit Ananasstücken, Texas-Burger mit Jalapenos und Nachos oder Fitness-Burger mit Rinderhack, Avocados und Grillkäse. Für Vegetarier steht der Vegan-Burger mit einem Patty auf Erbsen-Basis auf der Karte.

Bilder von Elvis und den Stars der 1950er-Jahre an den Wänden. Foto: Roberto Bulgrin

„Das Lokal soll zu einem Treffpunkt werden“, sagt Osman Kandemir. Mit acht Parkplätzen tagsüber ist er für den Ansturm zur Mittagszeit gerüstet. Auf der kleinen Grasfläche vor der großen Glasfront von „Memphis Patty“ kann sich der Papa Spielgeräte für Kinder vorstellen. „Während die Eltern essen, wären die Kleinen beschäftigt.“ Mit Liegestühlen will er in der warmen Jahreszeit die Freiflächen nutzen.