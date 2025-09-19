Ladestation für E-LKW: Dettinger Spedition wird zum Truck-Stopp

1 Nagelneuer LKW, brandneue Ladestation und im Rücken das Döner-Restaurant – der Diez-Fuhrparkleiter Liviu Cheia an einer Ladesäule. Foto: MARKUS BRAENDLI , Markus Brändli

Der Wandel hin zur Elektromobilität verlangt auch von Spediteuren massives Umdenken. Ein schwäbischer Mittelständler findet sich da in ganz neuen Rollen wieder.











Sieht so der „Truck-Stopp“ der Zukunft aus? Nur drei Minuten von der Ausfahrt Kirchheim-Ost an der Autobahn A8 entfernt, steht in einem unscheinbaren Industriegebiet eine 13 Meter hohe Halle überwölbt mit einem Dach von 70 Meter Spannweite. Ein nagelneu glänzender Elektro-Sattelschlepper steht vor einer der drei Ladesäulen, die heute an einem sonnigen Tag komplett mit dem Solarstrom vom Dach gespeist werden. Direkt ums Eck gibt es Pizza und Kebab, ein kleiner Supermarkt bietet alles Nötige für die Reise.