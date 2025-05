Ladensterben in Scharnhausen: Ein Stadtteil von Ostfildern in der Abwärtsspirale

1 Die Schließung der Bäckerei Zoller ist der neue Höhepunkt eines Trends – das historische Ortszentrum blutet aus. Foto: Caroline Holowiecki

Karotten-Saatenbrot und Focaccia Diavolo sind zuletzt im Angebot gewesen, wie einer Tafel am Eingang zu entnehmen ist, doch zu kaufen gibt es diese und auch andere Waren in dieser Bäckerei-Filiale nicht mehr. Die Fenster sind verhüllt, die Leuchtreklame ist abgenommen. Die Bäckerei Zoller in Scharnhausen ist geschlossen. Bereits am 30. April hat sie zugemacht – nach mehr als 50 Jahren am Standort. Aus wirtschaftlichen Gründen. Eine Sprecherin der Esslinger Bäckereikette hatte zuletzt im Gespräch mit unserer Zeitung von rückläufigen Kundenzahlen und Umsätzen berichtet. „Die Reduzierung der Öffnungszeiten im vergangenen Jahr hat zwar zur Kostensenkung beigetragen, aber konnte nicht dauerhaft zur Stabilisierung beitragen“, hieß es aus dem Backhaus.