Ladensterben in Filderstadt: Harthausen trocknet weiter aus

1 Der kleine Gemüseladen in Harthausen macht zu. Unser Bild zeigt Mitarbeiterin Gabriele Rüdenauer.Foto: Caroline Holowiecki Foto:

Am Montag wird Simon Knecht sein Gemüselädle an der Ortsdurchfahrt im kleinsten Filderstädter Ortsteil zum letzten Mal öffnen. Der Betrieb lohne sich nicht mehr. Zumindest für den Wochenmarkt in Harthausen hat sich eine Lösung ergeben.











Das Postcafé ist seit dem Jahreswechsel geschlossen, die Bank ist eine reine SB-Filiale, und nun macht auch noch der kleine Gemüseladen in Harthausen zu. Simon Knecht, der Betreiber, wird die Tür zu seinem Geschäft an der Ortsdurchfahrt am Montag, 14. April, ein letztes Mal aufsperren. Dann ist Schluss – nach 15 Jahren. Es lohnt sich nicht mehr, erläutert der 41-Jährige unumwunden. „Der Umsatz geht stetig zurück, und die Kosten steigen in allen Bereichen“, sagt er. Er bemerke einen Besucherschwund in seinem Laden. Ja, es gebe auch Kundinnen und Kunden, die bereit seien, mehr für Obst und Gemüse auszugeben, aber die würden immer weniger. „Von meinen älteren Kunden sind viele gestorben, die jungen ziehen nicht nach.“