1 Carmelo Burtone, Brigitte Schreiter, Manfred Stegmaier, Heidrun Haug, Cigdem Dogan und Inhaber Stefan Stegmaier (von links) verabschieden sich. Foto: Roberto Bulgrin

Das Ladensterben in Baltmannsweiler geht weiter: Im Februar schließt der Stegmaier, das Fachgeschäft für Spielsachen, Schreib- und Haushaltswaren, seine Pforten für immer.















Link kopiert

Am 11. Februar ist endgültig Schluss. Dann schließt auch der letzte „Stegi“ seine Türen für immer. Die Rede ist vom Fachgeschäft für Schreib-, Spiel- und Haushaltswaren, das die Familie Stegmaier 60 Jahre lang in Baltmannsweiler betrieben hat. Damit geht auch das Stegmaier-Stammgeschäft vom Markt. Alle Filialen waren bereits geschlossen worden. In Baltmannsweiler ist das die zweite Schließung eines Einzelhandelsgeschäfts in wenigen Monaten, nachdem bereits Ende November Torsten und Verena Scharpf ihren Lebensmittelladen mit Metzgerei, bekannt als „Wurstkessel“, aufgegeben hatten.