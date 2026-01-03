Ladendiebstahl in Esslingen: Drei Täter schlagen Ladendetektiv ins Gesicht – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht in Esslingen nach Zeugen, nachdem drei Ladendiebe einen 56-Jährigen ins GEsicht geschlagen haben sollen. Sie entkamen zunächst unerkannt.











﻿ (In Esslingen haben drei noch unbekannte Männer am Freitag Lebensmittel aus einem Einkaufsmarkt in der Karmeliterpassage gestohlen und einen Ladendetektiv ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitt der Mann blutige Verletzungen, berichtet die Polizei. Die Täter entkamen demnach zunächst.

Wie ein Sprecher berichtet, verhielten sich die drei Männer gegen 16.30 Uhr in dem Laden verdächtig und fielen so dem 56-jährigen Ladendetektiv auf. Er beobachtete in der Folge, wie einer der Männer diverse Lebensmittel unter seiner Jacke versteckte.

An der Kasse bezahlte dann ein Mann aus der Gruppe andere Artikel regulär, während die anderen beiden mit den Lebensmitteln ohne zu bezahlen den Laden verließen.

Als der Ladendetektiv die Männer daraufhin vor dem Laden ansprach, soll ihm einer der Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Dann rannten die drei Männer davon und entkamen in Richtung Stadtmitte. Der 56-Jährige erlitt durch die Schläge blutige Verletzungen im Gesicht und musste in einer Klinik behandelt werden.

Die drei Männer werden allesamt auf 25 bis 30 Jahre geschätzt, sollen zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß sein und zur Tatzeit dunkle- und beigefarbene Jacken getragen haben. Zeugen, die den Vorfall in der belebten Karmeliter Passage beobachtet haben oder Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 0 an die Polizei zu wenden.