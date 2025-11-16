Ladendieb wird aggressiv: Räuberischer Ladendiebstahl in Neckartenzlingen

1 Mit zwei Promille Alkohol hat der mutmaßliche Täter in einem Neckartenzlinger Supermarkt geklaut (Symbolbild). Foto: Imago

Ein Ladendieb hat am Samstagabend Mitarbeiter eines Supermarkts in Neckartenzlingen attackiert. Offenbar war der Mann betrunken.











Link kopiert

Unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 35-jährigen Mann. Dieser wurde am Samstagabend gegen 19.45 Uhr von den Mitarbeitern eines Supermarkts in Neckartenzlingen dabei beobachtet, wie er Waren aus dem Geschäft brachte, ohne sie zu bezahlen . Als er vor der Tür angesprochen wurde, griff der Täter die Mitarbeiter an. Beim Eintreffen der Polizei musste er von den Beamten mit Zwang zur Dienststelle gebracht werden, um seine Identität festzustellen.

Betrunken mit E-Scooter zum Tatort?

Der Ladendieb stand mehr als zwei Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass er mit einem E-Scooter zum Tatort gefahren war, weshalb nun auch Ermittlungen wegen einer möglichen Trunkenheitsfahrt geführt werden. Hierzu musste der Täter auf dem Revier eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, bevor er seinen Weg zu Fuß fortsetzen durfte.