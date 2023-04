1 In Schorndorf sind teure Autos mutwillig verkratzt worden (Symbolbild). Foto: dpa/Mascha Brichta

Das Schorndorfer Bündnis stellt der für eine Serie von Lackbeschädigungen verantwortlich gemachten Aktivistin den Stuhl vor die Tür. Der Oberbürgermeister ist verwundert über die Radikalisierung.















Gleich nach Bekanntwerden der Lackschaden-Affäre hat sich das Schorndorfer Klimaentscheid-Bündnis von den mutwilligen Zerstörungen an teuren Nobelkarossen deutlich distanziert. „Wir sind überzeugt, dass eine gewaltbereite Radikalisierung unserem Anliegen schadet und verurteilen sämtliche Aktionen in dieser Richtung“, schrieb die Sprecherin Mechthild Dierlamm-Hamm am Ostersonntag in einer E-Mail an unsere Redaktion.