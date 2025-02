Lachen verboten: Sechste LOL-Staffel startet bald

1 Die neue Staffel "LOL"-Staffel startet über Ostern auf dem Streamingdienst Prime Video. Foto: ---/Agentur filmcontact/Prime Video/dpa

Zehn Entertainer, 40 Kameras und eine Spaßbremse: Die Comedyreihe «LOL» geht im Frühjahr in die sechste Staffel. Jetzt steht auch fest, wann genau.











Link kopiert

München - Die sechste Staffel der Comedyreihe "LOL: Last One Laughing" startet an Gründonnerstag (17. April) mit den ersten beiden Episoden. Das gab der Streamingdienst Amazon Prime Video bekannt. Danach folgen wöchentlich zwei Folgen.

In sechs Episoden begleitet "LOL" zehn Promis aus den Bereichen Comedy, Schauspiel und Moderation bei der Herausforderung, nicht selbst zu lachen, während sie versuchen, ihre Kolleginnen und Kollegen zum Lachen zu bringen. Überwacht werden sie dabei von 40 Kameras und Moderator Michael "Bully" Herbig.

Neuzugänge und "LOL"-Routiniers

Diesmal sind unter anderem Schauspieler Florian David Fitz, Entertainer Riccardo Simonetti und Sänger Giovanni Zarrella unter den Neuzugängen. Mehr Erfahrungen mit dem Format haben Komikerin Hazel Brugger und Comedian Ralf Schmitz.

"LOL" zählt zu den erfolgreichsten Comedy-Formaten Deutschlands. Das Format gewann den Deutschen Comedy Preis und den Deutschen Fernsehpreis und wurde für den International Emmy nominiert.