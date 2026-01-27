Laboratorium im Osten: Abschied von einer Legende: Heidi Schmid ist tot
1
Wieder vereint: Randy und Heidi Schmid Foto: Lab

Sie hat mit ihrem Mann Randy eine Stuttgarter Institution gegründet: Das Laboratorium. Nun ist Heidi Schmid mit 83 Jahren gestorben.

Nun hat ihre Schöpfung sie tatsächlich überlebt. Wer hätte das gedacht im Jahre 1972. Das Bürgertum war noch solide bürgerlich, die Bürgersteige hochgeklappt, die Kehrwoche verpflichtend, der Daimler trug stolz den Stern auf der Fronthaube. Ein sauberes Städtle halt. Als Randi und Heidi Schmid jenen Ort an der Wagenburgstraße gründeten, ein Labor für Experimente, für Neues. Leicht größenwahnsinnig, aufrüttelnd, mitunter verletzend, aber immer aufregend.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.