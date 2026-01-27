Abschied von einer Legende: Heidi Schmid ist tot

1 Wieder vereint: Randy und Heidi Schmid Foto: Lab

Sie hat mit ihrem Mann Randy eine Stuttgarter Institution gegründet: Das Laboratorium. Nun ist Heidi Schmid mit 83 Jahren gestorben.











Nun hat ihre Schöpfung sie tatsächlich überlebt. Wer hätte das gedacht im Jahre 1972. Das Bürgertum war noch solide bürgerlich, die Bürgersteige hochgeklappt, die Kehrwoche verpflichtend, der Daimler trug stolz den Stern auf der Fronthaube. Ein sauberes Städtle halt. Als Randi und Heidi Schmid jenen Ort an der Wagenburgstraße gründeten, ein Labor für Experimente, für Neues. Leicht größenwahnsinnig, aufrüttelnd, mitunter verletzend, aber immer aufregend.