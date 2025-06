La Concha- Familie in Stuttgart: Der Apfel ist nicht weit vom Stamm gefallen

La Concha- Familie in Stuttgart

4 Noah (links) und Armagan Gürak: Betreiben die Kneipe La Concha am Wilhelmsplatz gemeinsam, doch das Publikum erlebt einen Generationswechsel. Foto: Sascha Maier/STZN

Familienbetriebe gibt es in der Gastro viele. Wie Armagan und Noah Gürak das La Concha als Vater-Sohn-Gespann führen, ist dennoch ziemlich einzigartig.











Seit wann es das La Concha gibt, das weiß niemand ganz genau. Zumindest behauptet das Armagan Gürak, Wirt der Kneipe am Wilhelmsplatz in Stuttgart, die er 1993 übernommen hat. Als der 65-Jährige beim Amt mal die Frage gestellt hatte, auf wann denn der erste Eintrag des „Concha“ datiere, habe man ihm geantwortet: „Diese Unterlagen gibt es schon lange nicht mehr.“ Irgendwann in den 70ern wird es wohl gewesen sein, schätzt er.