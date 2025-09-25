L1125: Jetzt geht es weiter mit Vollsperrungen zwischen Sachsenheim und Sersheim

Jetzt geht es weiter mit Vollsperrungen zwischen Sachsenheim und Sersheim

1 Das Gewerbegebiets Eichwald beheimatet große Namen wie Porsche und Breuninger. Die Straße entlang des Gebiets wurd saniert. Foto: Werner Kuhnle

Nach der Sanierung bei Bietigheim-Bissingen startet die nächste Bauphase: Die L 1125 bleibt zwischen Großsachsenheim und Sersheim mehrere Wochen voll gesperrt.











Link kopiert

﻿Erst einmal die guten Nachrichten: Das Regierungspräsidium Stuttgart hat bekanntgegeben, dass die grundhafte Sanierung der vielbefahrenen Verbindungsstraße zwischen Bietigheim-Bissingen und Sachsenheim weitgehend abgeschlossen ist. Die Freigabe des Abschnitts zwischen der Kreuzung L 1125/K 1636 in Bietigheim-Bissingen und der Ludwigsburger Straße in Sachsenheim ist für Sonntagabend vorgesehen.

Aber die Autofahrer im Landkreis Ludwigsburg müssen sich nun auf weitere Sperrungen entlang der Landesstraße L 1125 einstellen. Als Nächstes wird zwischen Großsachsenheim und Sersheim die Fahrbahndecke erneuert – unter Vollsperrung und in zwei Abschnitten.

Zunächst betrifft dies den Bereich zwischen dem Knotenpunkt Ludwigsburger Straße und der Oberriexinger Straße in Großsachsenheim. Die Sperrung dauert von Sonntag, 18 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 13. Oktober, 5 Uhr. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Eichwald ist laut Regierungspräsidium von Großsachsenheim her kommend möglich. Zusätzlich wird der Knotenpunkt Oberriexinger Straße vom 2. Oktober, 18 Uhr, bis 6. Oktober, 5 Uhr, vollständig gesperrt.

1,7 Millionen Euro

Im Anschluss folgt ab 13. Oktober der nächste Bauabschnitt. Dann ist der Streckenteil von der Oberriexinger Straße bis zum Kreisverkehr an der K 1683 südlich von Sersheim betroffen. Auch hier gilt eine Vollsperrung, die bis Montag, 27. Oktober, 5 Uhr, bestehen soll. In diesem Bereich wird nicht nur die Fahrbahn saniert, sondern auch barrierefreie Bushaltestellen im Gewerbegebiet Eichwald eingerichtet.

Für die beiden Bauabschnitte investieren das Land Baden-Württemberg und der Zweckverband Eichwald rund 1,7 Millionen Euro in den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur. Das Regierungspräsidium bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen. Umleitungen sind ausgeschildert.