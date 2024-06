Kylian Mbappé mit Spezialmaske bei EM: So feiert das Netz den französischen Maskenmann

So feiert das Netz den französischen Maskenmann

1 Kylian Mbappé kam am Donnerstag mit einer Spezialmaske zum Training der französischen Nationalelf. Foto: AFP/FRANCK FIFE

Ganz Frankreich bangt weiter um Kylian Mbappé. Am Donnerstag nahm er mit einer Spezialmaske am Training teil – die X-User feiern den Star auf ihre eigene Weise.











Als Kylian Mbappé mit seiner Spezialmaske in den französischen Landesfarben auf den Platz kam, wuchs die Hoffnung in der Grande Nation schlagartig. Der Gesundheitszustand des französischen Superstars wird vom Verband seit Tagen wie ein Staatsgeheimnis gehütet - doch am Donnerstagabend erschien Mbappé zum Abschlusstraining mit einem blau-weiß-roten Gesichtsschutz, der vor allem die lädierte Nase schützen soll.

Die Fans bei X (ehemals Twitter) feiern die Spezialmaske auf ihre eigene Art und Weise.

Ein Franzose als Captain America? Kein Problem:

Wie läuft Mbappé beim nächsten Spiel auf:

Und wie sehen die Fans ihn beim Finale?

Vergleiche dürfen ja auch erlaubt sein:

Mit dieser Maske frisst Mbappé die Gegner förmlich auf:

Ob Kylian Mbappé im nächsten Spiel gegen die Niederlande am Samstagabend auflaufen kann (Anpfiff: 21 Uhr), ist noch nicht sicher, doch Trainer Didier Deschamps gibt sich zuversichtlich: „Es geht in die richtige Richtung. Wir werden dafür sorgen, dass er zur Verfügung steht.“