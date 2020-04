1 Der Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Foto: dpa/Stefan Puchner

Eine 51-jährige Autofahrerin ist am Montag bei einem Auffahrunfall auf der Metzinger Straße in Nürtingen leicht verletzt worden. Der Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Nürtingen - Eine kurze Unachtsamkeit hat am Montag auf der Metzinger Straße in Nürtingen zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 81-Jähriger war kurz nach neun Uhr mit seinem Wagen auf der B 313 in Richtung Neckarstraße unterwegs. An der Kreuzung Metzinger Straße/ Millotstraße wollte er dem Verlauf der Metzinger Straße in Richtung Innenstadt folgen, erkannte aber zu spät, dass dort eine 51-Jährige mit ihrem Auto wartete und fuhr auf diese auf. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Frau leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Der Opel musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden.