Brand in Leinfelden-Echterdingen Holzbalken in Fachwerkhaus fängt Feuer – 50.000 Euro Schaden

Ein brennender Holzbalken in einem Fachwerkhaus hat am Samstagnachmittag für einen größeren Feuerwehreinsatz in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gesorgt. Bei dem Feuer wurde eine Frau verletzt, zudem entstand hoher Schaden.