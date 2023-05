1 Bis vor drei Jahren führte Kurt Fahrion noch regelmäßig Wanderungen. Foto: /Gaby Weiß

Der 90-jährige Kurt Fahrion ist seit 72 Jahren Mitglied im Schwäbischen Albverein. In der Ortsgruppe Esslingen/Neckar war er als Jugendleiter und Wanderführer aktiv. Bis heute ist er stellvertretender Vorsitzender.















„Ich war immer gern in Bewegung, und ich bin immer gern draußen in der Natur. Und ich hatte immer eine Aufgabe. Ich bin nie daheim gesessen und wusste nicht, was tun. Bis heute nicht.“ Das antwortet Kurt Fahrion auf die Frage, wie er es geschafft hat, so fit so alt zu werden. Seinen 90. Geburtstag hat der rührige Mettinger dieser Tage mit der Ortsgruppe Esslingen/Neckar des Schwäbischen Albvereins gefeiert. Seit 1951 ist er Mitglied, und er hat von Anfang an im Verein mitgearbeitet: Als Jugendleiter, als Wanderführer, bis heute ist er stellvertretender Vorsitzender und kümmert sich um den Vereinstreff im Alten Bahnhof in Mettingen.