Kurse im Kreis Esslingen: Für Snacks oder Shampoo – Wildkräuter kennenlernen und verarbeiten

1 Bärlauch ist einer der bekanntesten Frühlingsblüher. Wo dieser und weitere Wildkräuter wachsen, erfahren die Teilnehmer in mehreren Kursen im Kreis Esslingen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Willnow

Viele Wildkräuter gelten als Superfood, einige haben auch Heilwirkung. Wo sie im Kreis Esslingen zu finden sind und wie sie verarbeitet werden, dazu gibt es in den nächsten Wochen diverse Kurse. Dort werden Snacks, Shampoo und mehr hergestellt.











Wildkräuter sind im Trend. Sie haben seit einigen Jahren wieder einen festen Platz in den Speisekarten der gehobenen Gastronomie, in der Naturkosmetik und in diversen pädagogischen Formaten. Auch im Kreis Esslingen gibt es in den kommenden Wochen Kurse, in denen Wildkräuter bestimmt und zu Snacks, Salben, Shampoo und mehr verarbeitet werden.

Eine Veranstaltungsreihe startet am Dienstag, 15. April. „Gemeinsam durch das Wildkräuterjahr“ geht die Kräuterpädagogin Martina Schäfer mit den Teilnehmenden mehrerer Abendspaziergänge rund ums Umweltzentrum Neckar-Fils in Plochingen. Beim ersten Termin heißt es „Frühlingsblüher – Bärlauch und andere Kräuterlein“. Zwei weitere Spaziergänge finden am 24. Juni („Sonnenwend-Kräuter zu Johanni“) und am 23. September („Herbstliches – Früchte und Wurzeliges“).

Kräuteröle und Tinkturen herstellen

Das Plochinger Umweltzentrum hat darüber hinaus viele weitere Kräuterkurse im diesjährigen Programm. Um das Thema „Heilendes und Leckeres aus der Streuobstwiese“ geht es in einem Workshop mit Kräuterpädagogin Monika Schiller am Dienstag, 29. April, ab 18 Uhr. Sie lehrt die Teilnehmenden, welche Kräuter der Streuobstwiese essbar sind und gibt Informationen zur Wirkung. Anschließend setzen sie Kräuteröle und eine heilende Tinktur an. Dazu gibt es Wiesensnacks.

No-Waste-Kosmetik: Shampoo und Deo aus Kräutern

Festes Shampoo, wie es in Verpackungslosläden üblich ist, stellen die Kursteilnehmenden in Plochingen selbst her. (Symbolfoto) Foto: dpa/Amelie Geiger

Kosmetik aus Kräutern stellen die Teilnehmenden bei einem No-Waste-Kurs mit Monika Schiller am 8. Juli her. Dabei stehen neben der positiven Wirkung der Pflanzen auf den Körper auch der Aspekt der Vermeidung von Verpackungsmüll im Fokus. Mit heimischen Kräutern werden feste Shampoo-Bars, eine Deo-Creme und weitere Kosmetikprodukte hergestellt.

Die genannten Kurse beginnen jeweils um 18 Uhr. Eine Anmeldung unter Telefon 071 53/608 69 65 oder brigitte.beier@umweltzentrum-neckar-fils.de ist erforderlich. Weitere Informationen zu Kursgebühren gibt es unter www.umweltzentrum-neckar-fils.de.

Weitere Termine im Umweltzentrum haben die Themen, „Grünkraft – Hildegard von Bingen“ (6. Mai), „Kräuter treffen auf Käse und Wein“ (21. Mai und 1. Oktober), „Wilde Kräutersnacks“ (28. Mai), „Farben aus Pflanzen“ (21. September), „Die Brennnessel – Unkraut oder Alleskönner“ (5. Oktober) und „Eine uralte Tradition – Räuchern mit Kräutern“ (16. November).

Gärtnermeister führt durch Versuchsgarten Tachenhausen

Nicht nur das Umweltzentrum, auch weitere Veranstalter im Kreis Esslingen informieren zum Thema Wildkräuter. Am Samstag, 10. Mai, um 13.30 Uhr bietet die Volkshochschule Esslingen einen Kräuterspaziergang in Hegensberg an. Laura Hemberger leitet die Wanderung und zeigt, wie man die Pflanzen unterscheidet. Außerdem geht es darum, wie Wildkräuter gerade im Frühjahr mit ihren Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen gut für den Körper sein können. Der Kurs ist bereits ausgebucht, aber es gibt eine Warteliste.

Von Kräutern und Sommerblumen handelt ein weiteres VHS-Angebot am Donnerstag, 26. Juni, ab 18 Uhr. Gärtnermeister Joachim Teeuwen führt durch den Lehr- und Versuchsgarten Tachenhausen und bringt den Teilnehmenden Pflanzen wie Lakritz-Tagetes, Roter Hibiskus oder Inka-Gurke näher.

Eine Anmeldung zu den Kursen sowie weitere Informationen zu Gebühren und mehr gibt es unter www.vhs-esslingen.de.

Wildkräuter und Yoga

Auch private Anbieter befassen sich in Veranstaltungen mit dem Thema Wildkräuter. „Wilde Kräuter und sanfte Flows“ ist beispielsweise Titel eines Kurses am Sonntag, 25. Mai, um 11 Uhr, der eine Kräuterwanderung mit Yoga am Rande der Schwäbischen Alb verbindet. Veranstalterin ist Sandra Berger von Goldengreen Kräuterhaus aus Neckartenzlingen. Mehr Informationen gibt es unter www.goldengreen-kraeuterhaus.de.