Kurse für Kinder in Stuttgart: Hallenbad in Degerloch schließt – Suche nach Schwimmkursen wird noch schwieriger
Schwimmkurse für Kinder wird es im Lothar-Christmann-Haus bald nicht mehr geben. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Das Schwimmbad im Lothar-Christmann-Haus in Hoffeld schließt zum Jahresende. Die Suche nach Schwimmkursen für Kinder wird in Degerloch und Umgebung künftig noch schwerer.

Dass im Lothar-Christmann-Haus im Stadtteil Hoffeld ein Schwimmbad existiert, dürfte sogar den meisten Degerlochern unbekannt sein. Dabei gibt es das kleine Schwimmbecken in der großen Seniorenwohnanlage schon seit fast 50 Jahren. Ebenfalls seit mehreren Jahrzehnten betreibt Uli Gaiser darin seinen „Physiopark“, eine Massage- und Bäderpraxis. Vor allem ältere Menschen sind hier regelmäßig bei der Wassergymnastik aktiv.

