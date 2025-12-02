1 Für einen Biss in den Po eines Kollegen muss die Schauspielerin Anna Werner Friedmann 2.100 Euro Geldbuße bezahlen. Foto: Matthias Röder/dpa

Auf der Bühne geht es manchmal wild zu - vielleicht zu wild. Das räumte nun die Schauspielerin Anna Werner Friedmann ein. Sie hatte einen Kollegen wohl zu fest in den Allerwertesten gebissen.











Neunkirchen - Die Schauspielerin Anna Werner Friedmann muss eine Geldbuße in Höhe von 2.100 Euro bezahlen, weil sie einem Kollegen bei einer Theateraufführung zu fest in den Po gebissen hat. Damit wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung vor dem Bezirksgericht Neunkirchen in Österreich im Zuge einer Diversion beigelegt.

Die Entscheidung bedeutet keine Verurteilung. Zugleich wurde die 33-Jährige, die zuletzt als neue Ermittlerin in der ZDF-Krimiserie "Die Toten vom Bodensee" zu sehen war, vom Verdacht der sexuellen Belästigung freigesprochen.

Das Herunterziehen der Hose des Kollegen reiche nicht zur Begründung des Vorwurfs, so die Richterin. Seine Mandantin sei über das Ende des Verfahrens erleichtert: "Sie ist froh, dass dieser Spuk ein Ende hat", sagte Anwalt Manfred Ainedter der Deutschen Presse-Agentur.

Friedmann: "Spiel war wesentlich intensiver als normalerweise"

Friedmann hatte vor Gericht eingeräumt, dass der schon vielfach ausgeübte Biss bei einer Aufführung im August 2023 wohl etwas fester ausgefallen sein könnte. "Das Spiel war wesentlich intensiver als normalerweise." Außerdem war ihr vorgeworfen worden, den Kollegen mit einer Fackel Brandverletzungen zugefügt zu haben. Das sei keine Absicht, sondern durch ein Stolpern verursacht gewesen, so ihr Anwalt.

Im Stück "Alma – A Show Biz ans Ende" spielte Friedmann die Rolle der Alma Mahler-Werfel (1879-1964), die sich durch ihre zahlreichen berühmten Liebhaber und Ehemänner einen Platz in der Geschichte sicherte.

Das Stück war in einem als Kulturtreffpunkt genutzten Hotel am Semmering rund 70 Kilometer südlich von Wien aufgeführt worden. Das mutmaßliche Opfer hatte die Taten erst ein Jahr später angezeigt.

Friedmann hatte jüngst in "Die Toten vom Bodensee" ihren ersten Auftritt als neue Kriminalinspektorin Mara Eisler. In der ZDF-Krimireihe spielt sie an der Seite von Matthias Koeberlin, der als Micha Oberländer auch weiterhin Fälle im Grenzgebiet zu Österreich lösen wird.