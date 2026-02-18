Kurioses Gesetz: „Lebensfremde Regelungen“ –Kirchheims Oberbürgermeister von Bürokratie genervt

1 Einwegprodukte wie Coffee-to-go-Becher werden häufig unachtsam weggeworfen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Gesetzgebung nimmt mitunter groteske Züge an. Kirchheims Oberbürgermeister Pascal Bader zeigt sich genervt von einer Regelung mit dem sperrigen Namen Einwegkunststofffonds.











Schon einmal was vom Einwegkunststofffondsgesetz gehört? Klingt nach einem Bürokratiemonster – und genau das ist es auch, findet Kirchheims Oberbürgermeister Pascal Bader. Jene Verordnung bringt ihn offenbar mächtig in Rage. In seiner Rede beim Neujahrsempfang fand er jedenfalls deutliche Worte zur Regulierungswut der Berliner Politik, die den Alltag der Kommunen zunehmend bestimmt.