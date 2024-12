Kurioses aus Stuttgart-Österfeld: Reisender ortet verlorenes Handy – Polizei sucht im Gleisbereich

1 Die Bundespolizei suchte im Gleisbereich des Bahnhofs Österfeld nach dem Smartphone. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Ein Reisender verliert am Samstagabend sein Smartphone am Bahnhof Österfeld. Am Sonntag ortet er es irgendwo im Gleisbereich – und ruft die Bundespolizei zu Hilfe.











Die Bundespolizei ist am Sonntagnachmittag zu einem kuriosen Einsatz an den Bahnhof Österfeld in Stuttgart-Vaihingen ausgerückt. Die Beamten suchten nach einem Smartphone, das ein Reisender am Abend zuvor verloren hatte und das sich offenbar im Gleisbereich befand. Während der Suchaktion war der Bahnverkehr unterbrochen.

Wie eine Sprecherin der Stuttgarter Bundespolizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, hatte der Mann das Smartphone wohl am Samstagabend verloren. Am Sonntag konnte er das Gerät orten. Demnach habe es sich wohl im Gleisbereich des Bahnhofs Österfeld befunden. Der Reisende bat die Bundespolizei bei der Suche nach dem Smartphone um Hilfe. Eine Streife rückte gegen 16.30 Uhr zum Bahnhof Österfeld aus und begab sich auf die Suche, die die Beamten gegen 16.50 Uhr allerdings erfolglos wieder einstellen mussten.

„Als die Kollegen das Handy nach 15 Minuten nicht gefunden hatten, brachen sie die Suche ab, um den S-Bahnverkehr nicht länger zu blockieren“, erklärt die Sprecherin der Bundespolizei. Während der Suchaktion war die Strecke der S-Bahnlinien S1 und S2 unterbrochen, es kam zu Verspätungen und Ausfällen. Ob und wie der Mann sein Handy wieder finden wird, konnte die Sprecherin nicht sagen.