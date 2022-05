1 Eine Schaufensterpuppe sorgte für einen Polizeieinsatz in Rottweil. (Symbolbild) Foto: imago images/imagebroker/imageBROKER/Manfred Bail via www.imago-images.de

Ein Mann entdeckt in einer Rottweiler Tiefgarage eine scheinbar leblose Person auf dem Beifahrersitz eines Cabrios. Der Zeuge wählt den Notruf, Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rücken an.















Eine bekleidete Schaufensterpuppe in einem in einer Tiefgarage in Rottweil geparkten Auto hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Mann bemerkte am Dienstag in der dunklen Garage ein Cabrio mit offenem Dach und einen auf dem Beifahrersitz angeschnallten, vermeintlich leblosen Menschen, wie die Polizei in Konstanz am Mittwoch mitteilte. Weil er von einem medizinischen Notfall ausging, alarmierte er die Polizei.

Als Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr anrückten, stellte sich schnell heraus, dass es sich lediglich um eine lebensgroße Puppe handelte. Welchen Hintergrund die Schaufensterpuppe auf dem Beifahrersitz hatte, konnte die Polizei nicht klären. Der Besitzer des Cabrios bekam den Einsatz in der Tiefgarage offenbar nicht mit.