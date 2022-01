Ministerpräsidentenkonferenz Kretschmann will Mittwoch Landtag über Corona-Maßnahmen informieren

Es geht um die künftigen Corona-Maßnahmen. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag will Kretschmann am Mittwoch den Landtag über die Strategie im Land informieren. Was über seine Position bislang bekannt ist.