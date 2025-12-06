Kurioser Vorfall in Plochingen: 16-Jähriger fällt ohne Fremdeinwirkung in die Fils und alarmiert die Polizei

1 Die Polizei erhielt am Freitag einen kuriosen Anruf (Symbolbild). Foto: imago/Agentur 54 Grad/54° / Felix Koenig

Die Polizei ist am Freitag in Plochingen (Kreis Esslingen) zu einem nicht alltäglichen Einsatz ausgerückt. Ein 16-Jähriger war auf dem Weg zu einem Schuhgeschäft in der Fils gelandet.











Ein 16-Jähriger ist in Plochingen im Kreis Esslingen eine Böschung heruntergerutscht und in die Fils gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Jugendliche unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche sei am Freitag zu Fuß auf dem Weg zu einem Sportgeschäft gewesen. Nach eigenen Angaben stürzte er und rutschte vom Fußweg eine Böschung herunter.

Die Ursache für den Sturz sei unklar. Der 16-Jährige fiel in den Fluss, wo er bis zum Brustbereich im Wasser stand. Dem jungen Mann gelang es, selbstständig wieder ans Ufer zu klettern, wo er die Polizei rief. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Unterkühlungen in ein Krankenhaus. Schon kurz darauf verließ er die Klinik in Begleitung seiner Eltern.