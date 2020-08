Kein Interesse am Bargeld: Einbrecher stiehlt Speck und Käse

Kurioser Vorfall in Hinterzarten

1 Der Einbrecher hatte offenbar eine Schwäche für leckeres Essen. (Symbolbild) Foto: imago images/Shotshop/Bernd Jürgens via www.imago-images.de

In Hinterzarten dringt ein Einbrecher in eine Metzgerei ein. Dabei lässt er die Kasse mit dem Bargeld allerdings links liegen. Der Unbekannte hat es auf etwas anderes abgesehen.

Hinterzarten - Speck und Käse statt Bargeld hat ein offenbar hungriger Einbrecher aus einer Metzgerei im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald geklaut.

Nach Angaben der Polizei hebelte der Unbekannte in der Nacht zum Samstag die Ladentür in Hinterzarten auf. Mit den Nahrungsmitteln im Wert von mehreren Hundert Euro verschwand er wieder. An Bargeld versuchte er scheinbar nicht zu gelangen, wie ein Polizeisprecher sagte: „Die Kasse blieb tatsächlich unversehrt.“