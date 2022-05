Rollerfahrer kracht in geparkte Autos und verletzt sich schwer

Kurioser Unfall in Ostfildern-Ruit

1 Der Unfall ereignete sich am frühen Montagabend. Foto: /Matthias Balk

Am Montagabend hat sich in einer Hofeinfahrt in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) ein Motorroller offenbar selbstständig gemacht. Der 37-Jährige Besitzer verletzte sich schwer.















Ein 37-jähriger Mann hat sich am frühen Montagabend in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) bei einem Unfall mit seinem Motorroller schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Roller macht sich selbstständig

Die Entstehung des Unfalls ist kurios: Der Mann reparierte laut Polizeiangaben gegen 18 Uhr einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug. Als er sich in einer Hofeinfahrt auf den Roller setzte und den Motor startete, fuhr dieser auf einmal unvermittelt los. Der Roller streifte zunächst ein geparktes Auto und beschleunigte anschließend aus bislang unbekannter Ursache weiter. Nach mehreren Metern prallte er gegen einen weiteren geparkten Wagen – der 37-Jährige schlug hart auf dem Asphalt auf.

Mittlerer vierstelliger Schaden

Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro, zudem musste er abgeschleppt werden. Der Schaden an den Autos wird auf ungefähr 3000 Euro beziffert.