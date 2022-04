Kurioser Unfall in Baltmannsweiler

1 Das Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Das führerlose Auto einer 19-Jährigen hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Baltmannsweiler und Reichenbach (Kreis Esslingen) nach einem Unfall selbstständig gemacht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro.















Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Kreisstraße 1208 zwischen Baltmannsweiler und Reichenbach zu einem kuriosen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 42-Jähriger samt Beifahrer gegen 17.40 Uhr mit seinem Auto in Richtung Reichenbach unterwegs, als er ein streitendes Pärchen am Fahrbahnrand wahrnahm und anhielt, um schlichtend einzuschreiten.

19-Jährige übersieht stehendes Auto

Eine 19-jährige Autofahrerin war mit zwei Mitfahrern zeitgleich unterwegs und übersah den stehenden Wagen des 42-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Nach dem Zusammenstoß konnten laut Polizei alle Insassen des Autos leicht verletzt aussteigen.

Führerloses Auto rollt in Graben

Kurz darauf rollte der führerlose Wagen der 19-Jährigen aufgrund der abschüssigen Fahrbahn etwa 300 Meter rückwärts, bis er einige Meter neben der Fahrbahn im Graben stehen blieb. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro.