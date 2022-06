Autobahnrasthof Pforzheim Lastwagenfahrer nach mutmaßlicher Messerattacke in U-Haft

Ein Lastwagenfahrer soll am Pfingstwochenende auf dem Gelände der Rastanlage Pforzheim mit einem Kleintransporterfahrer in Streit geraten sein und ihn mit einem Messer attackiert haben. Jetzt sitzt der mutmaßliche Angreifer in U-Haft.