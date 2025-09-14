Kurioser Polizeieinsatz: Leinfelden-Echterdingen: Hubschrauber bei vermeintlichem Einbruch

Ein Zeuge ruft die Polizei wegen Anzeichen für einen Einbruch. Als die Einsatzkräfte sogar mit Polizeihubschrauber in Leinfelden-Echterdingen anrücken, werden sie überrascht.











Das Geräusch von splitterndem Glas und eine offen stehende Haustür: Für einen aufmerksamen Zeugen wirkte das wie ein Einbruch. Er alarmierte daraufhin die Polizei, die mit großem Aufgebot an dem Gebäude in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) anrückte – und überrascht wurde.

Nach Schilderung der Polizei hatte ein Autofahrer am Sonntag kurz vor Mitternacht beim Vorbeifahren an einem Wohnhaus in der Gladiolenstraße das Geräusch von splitterndem Glas gehört und eine offenstehende Haustür festgestellt. In der Annahme, dass aktuell in das Gebäude eingebrochen werde, habe er die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte seien dann mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vor Ort gekommen und sogar durch einen Polizeihubschrauber aus der Luft unterstützt worden.

Die Auflösung: Kein Einbruch sondern Notlage in Leinfelden-Echterdingen

Im Verlauf des Einsatzes entdeckten die Beamten dem weiteren Bericht zufolge ein eingeschlagenes Fenster im Untergeschoss. Kurz darauf sei dann aber auch der Wohnungsinhaber gefunden worden. Es stellte sich heraus, dass der 19-Jährige seinen Schlüssel in der Wohnung vergessen und in seiner Not ein Kellerfenster eingeschlagen hatte, um ins Gebäude zu gelangen.