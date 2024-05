Kurioser Polizeieinsatz in Stuttgart: Kamel büxt aus Zirkus aus und läuft durch die Stadt

3 Die Kamel-Dame Suleika mit dem Zirkusdirektor Alois Frank. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Tierischer Einsatz für die Stuttgarter Polizei: Ein Kamel büxt am Freitag aus einem Zirkus aus und läuft durch Stuttgart. Der Zirkusdirektor erklärt, wie es dazu kommen konnte. Hier gibt es das Video.











Link kopiert

Ein aus dem Circus Alaska in Stuttgart-Vaihingen ausgebüxtes Kamel hat die Polizei am Freitagnachmittag in Stuttgart in Atem gehalten. Beamte konnten das Tier schließlich in einem Garten in Kaltental dingfest machen. Der Zirkusdirektor Alois Frank kam höchstpersönlich, um sein Kamel in Empfang zu nehmen.

Laut dem Zirkusdirektor war das mongolische Trampeltier namens Suleika gegen 14.45 Uhr aus dem Gehege ausgebrochen. „Durch die andauernden Regenfälle kam es zu einem Kurzschluss, der zu einem Stromausfall führte“, erklärt Alois Frank. Dies habe dafür gesorgt, dass der Elektrozaun stromlos war. „Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es die Tiere ganz genau bemerken, wenn kein Strom mehr durch den Zaun fließt“, sagt Frank. Und so sei Suleika über den Zaun gestiegen. „Als sie die anderen Tiere nicht mehr sah, hat sie sich wohl verirrt und lief vom Gelände weg“, so der Zirkusdirektor.

Passanten hätten das Tier gesehen und die Polizei verständigt. Einem Sprecher der Polizei zufolge nahmen Beamte sogleich die Verfolgung des Kamels auf, das mittlerweile Richtung Kaltental galoppierte. Zwischenzeitlich wurde Suleika in der Fanny-Leicht-Straße gesichtet, bevor sie in den Stuttgarter Süden entwischen konnte.

Polizisten konnten das Kamel in einem Garten dingfest machen

In der Schwarzwaldstraße in Kaltental konnten Polizeibeamte das Wüstenschiff in einem Garten stellen. Dort warteten die Polizisten gemeinsam mit dem Kamel auf Mitarbeiter des Zirkus. Und natürlich ließ es sich der Zirkusdirektor nicht nehmen, das Kamel selbst abzuholen. Gegen 15.30 Uhr kam Alois Frank gemeinsam mit seinem Sohn in Kaltental an. Sie legten Suleika ein Halfter an und brachten sie zurück in ihr Gehege – mittlerweile stand der Zaun auch wieder unter Strom.

Der Circus Alaska gastiert übrigens noch bis 9. Juni in Stuttgart-Vaihingen. Hier geht es zu den Terminen der Vorstellungen.