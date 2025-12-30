Kurioser Polizeieinsatz: Hund fährt allein in der Regionalbahn nach Freiburg

1 Die Polizei konnte den Hund wieder mit seiner Besitzerin vereinen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Abenteuer auf vier Pfoten: Ein 16-jähriger Jack Russell Terrier sorgt in einer Regionalbahn für Aufsehen. Wie die Bundespolizei für eine Vereinigung sorgt.











In Weil am Rhein verschwunden, im rund 70 Kilometer entfernten Freiburg entdeckt: Die Bundespolizei hat einen Hund in einer Regionalbahn im Freiburger Hauptbahnhof gefunden. Die Beamten übergaben das Tier später der Besitzerin. Der 16 Jahre alte Jack Russell Terrier hatte sich von der Wohnung in der Nähe des Haltepunktes Haltingen in die Bahn in Richtung Norden verirrt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Als die Besitzerin ihren Hund nicht fand, rief sie sich kurze Zeit später bei der Polizei an. Kurz vor Einfahrt der Regionalbahn in den Freiburger Hauptbahnhof bemerkte dann eine Reisende den alleinreisenden Hund und verständigte die Bundespolizei.