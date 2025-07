Kurioser Kriminalfall: Bizarrer Diebstahl in Australien: 53 rechte Schuhe geklaut

1 Der Schuhdieb wurde dank Videoaufnahmen schnell identifiziert und festgenommen. Foto: Queensland Police Service/Queensland Police Service/AAP/dpa

In Seelenruhe klaut ein Mann in Australien Dutzende Schuhe. Er merkt weder, dass er dabei gefilmt wird - noch, dass es sich nur um rechte Exemplare handelt. Wie kam es zu dem kuriosen Diebstahl?











Brisbane - Ein bizarrer Diebstahl hat in Australien für Schlagzeilen gesorgt: Ein Mann ist in Kenmore, einem Vorort von Brisbane, in ein Einkaufszentrum eingebrochen und hat dort 53 rechte Schuhe gestohlen. Die Ware - größtenteils Stiefel - sei preislich heruntergesetzt und in einem von mehreren Geschäften gemeinsam genutzten Raum öffentlichen ausgestellt gewesen, berichtete die Nachrichtenseite News.com.au unter Berufung auf die Polizei.

Von Sicherheitskameras gefilmt

Die dazugehörigen linken Stiefel waren sicher im hinteren Teil des Ladens gelagert - was der Einbrecher offenbar nicht bemerkt hatte, wie der Sender 7News berichtete. In Seelenruhe lud er einen in seinem Einkaufswagen liegenden Koffer mit den rechten Exemplaren voll und verschwand damit. Dabei wurde er allerdings von Sicherheitskameras gefilmt. Mittlerweile konnte der 49-Jährige identifiziert und gefasst werden.

"Man hat nicht jeden Tag einen Fall, bei dem 53 rechte Schuhe gestohlen werden", sagte Polizeisprecher Brendan Blyth und sprach von einem "einzigartigen und ungewöhnlichen" Diebstahl. Alle Schuhe, die Berichten zufolge einen Gesamt-Verkaufswert von 7.000 Australischen Dollar (3.900 Euro) hatten, seien mittlerweile sichergestellt und ins Geschäft zurückgebracht worden, hieß es. Der mutmaßliche Täter wurde vor Gericht geladen.