Die Freiwillige Feuerwehr Filderstadt befreite eine Schwalbe aus misslicher Lage und rettete dem Tier so das Leben.

Filderstadt - Kopfüber und regungslos hing am Freitag Abend eine Schwalbe am Dachfirst eines mehrgeschossigen Wohnhauses an der Oberdorfstrasse im Stadtteil Bonlanden. Besorgte Anwohner alarmierten die Freiwillige Feuerwehr Filderstadt, die dem Tier das Leben rettete. Die Schwalbe hatte sich mit Nylonschnur umwickelt und sich darin verfangen - die Schnur wiederum war so im Balken eingeklemmt, dass der Vogel weder vor noch zurück konnte. Mit ihrer Drehleiter befreiten die Feuerwehrleute die Schwalbe innerhalb von wenigen Minuten und lösten das Tier vorsichtig mit einer Schere von der Schnur. Die geschockte Schwalbe landete anschließend im Tierheim Filderstadt zur weiteren Betreuung.