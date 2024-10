Kurioser Diebstahl in Baltmannsweiler: Unbekannter baut mit fremdem Auto einen Unfall und flüchtet

1 Die Polizei sucht einen unbekannten Unfallfahrer. Foto: dpa/Monika Skolimowska

In Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) ist ein Unbekannter mit einem fremden Auto losgefahren. Auf der Fahrt kollidierte er mit einem Anhänger und flüchtete.











Ein kurioser Autodiebstahl mit anschließendem Unfall hat sich in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) ereignet. In der Nacht auf Sonntag, vermutlich kurz vor 2 Uhr, soll ein Unbekannter laut Polizei mit einem auf dem Festgelände in der Schorndorfer Straße geparkten Seat gefahren sein. Wie er in das Auto gelangte, sei noch unklar. Der Fahrer verlor auf der Schorndorfer Straße die Kontrolle über den Seat und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte dann mit einem am Straßenrand geparkten Wohnanhänger und verkeilte sich. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Täter wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs und Unfallflucht. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 8000 Euro. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0711 / 39 90-330 bei der Polizei melden.